Cavese, si ferma la striscia di vittorie: 1-1 con il Giarre Tutto nella ripresa, tutto su rigore: blufoncé riacciuffati al minuto di gioco numero 92

Primo pareggio stagionale nel girone I di Serie D per la Cavese, riacciuffata all'ultimo respiro al “Simonetta Lamberti” dal Giarre. Tutto nella ripresa, tutto su calcio di rigore: vantaggio metelliano con Diaz, pari siciliano firmato da Marchetti. La gara valida per la quarta giornata di campionato finisce 1-1. Quarto risultato utile di fila, dopo tre vittorie, per i blufoncé.

Il tabellino.

Cavese - Giarre 1-1

Marcatori: st 33’ Diaz (rig.), 47’ st Marchetti (rig.)

Cavese (3-5-2): Anatrella; De Caro, Altobello, Fissore; Gabrieli (1’ st Carbonaro), Maiorano (1’ st Zielski), Romizi (31’ st Palma), Kosovan (31’ st Afri), D’Amore; Allegretti (19’ st Kone), Diaz. A disp.: Paduano, Viscomi, Corigliano, Erbaggio. All.: Ferrazzoli.

Giarre (3-4-3): Barbagallo; Priola, Zappalà, Beyè; Cocimano (40’ st Marchetti), Sessa, Iseppon (43’ st Panebianco), Brunetti; Rossitto (47’ st Guerci), Scalzone (31’ st Savasta), Arcidiacono. A disp. Quartarone, La Rosa, Nicotra, Cozza, Puglisi. All.: Infantino.

Arbitro: Tomasi della sezione di Lecce.

Note: Espulso al 47’ st Altobello per gioco falloso. Ammoniti: Kosovan , Fissore, De Caro, Anatrella, Carbonaro. Angoli: 2-1. Recupero: pt 2’, st 4’. Spettatori: 1000 circa.