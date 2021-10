Salerno-Monopoli 78-72, Romano: "Al lavoro per essere ancora più continui" L'ala blaugrana: "I blackout? Frutto anche del valore degli avversari, ma dobbiamo evitarli"

"È stata una gara che abbiamo vissuto in controllo per la prima parte. Poi, nonostante la difficoltà che si è presentata, con Monopoli che ci ha dato del filo da torcere, siamo stati bravi noi, bravi loro, ma ancora di più noi nel recuperare la mentalità che dovevamo dimostare di avere". Così Raffaele Romano ha commentato la vittoria della Virtus Arechi Salerno con il Lapietra Monopoli (78-72 il finale al PalaCarmineLongo di Capriglia di Pellezzano): "I blackout che stiamo presentando arrivano sicuramente anche dalla bravura dell'avversario di turno. - ha aggiunto l'ala blaugrana - Parliamo di squadre che riescono a mettere a dura prova quello che riusciamo a fare. Stiamo lavorando con coach Di Lorenzo in settimana per limitare al minimo qualunque tipo di blackout e, quindi, per dare tutto in continuità lungo l'arco della sfida. La stagione per me è iniziata bene. Mi sento molto stimolato. La squadra è fantastica. Coach Di Lorenzo cerca sempre di tirare fuori il meglio da tutti noi. Sono contento di come sta andando, ma non ci accontentiamo mai. Testa alla prossima sfida".