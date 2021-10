Verso Salerno-Stabia, coach Russo: "Più fluidita in attacco" Orchi è in dubbio dopo l'infortunio rimediato contro la Partenope Sant'Antimo

Caccia al tris per la Todis Salerno, reduce dalle vittorie su Catanzaro e Sant'Antimo. Le granatine di coach Aldo Russo ospiteranno il Basket Stabia (palla a due domani alle 19.30) al PalaSilvestri di Matierno (ingresso gratuito fino a esaurimento posti consentito solo al possessori di green pass) per la terza giornata della Serie B femminile.

"Riceviamo un avversario da rispettare, dobbiamo provare sempre a fare il nostro basket e mettere dentro quel che ci deve caratterizzare anche nella prossima gara, ovvero cinismo, capacità di leggere la partita e controllo del ritmo. - ha spiegato il tecnico del Salerno Basket '92, che vive la vigilia con il dubbio di impiego per Federica Orchi, uscita malconica della sfida vinta a Sant'Antimo - Mi aspetto un ulteriore passo in avanti delle ragazze che avranno più minuti. Alla squadra chiedo di riuscire ad avere ancora più fluidità in attacco. Teniamo alta la concentrazione: in casa dobbiamo costruire un cammino se possibile immacolato ed essere sempre pronti alle insidie di un torneo lungo".