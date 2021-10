Pallamano, A2: la Genea Lanzara ha subito rialzato al testa I ragazzi del presidente Sica hanno iniziato bene lontano dalle mura amiche vincendo in Sicilia.

Inutile girarci intorno. La sconfitta all’esordio contro Ragusa aveva lasciato tanto amaro in bocca in casa Genea Lanzara. Un ko arrivato nel finale dopo un brutto primo tempo, ma la squadra aveva dimostrato di avere talento e mentalità per rialzarsi subito già nella tana del Giovinetto Petrosino. Missione compiuta perché è arrivata una vittoria che ha portato in dote i primi due punti della stagione.

“Era importante trovare i due punti per il morale del gruppo –ha spiegato il presidente Sica– sappiamo bene, già dallo scorso anno, che giocare in Sicilia è sempre difficile. Inoltre, la compagine del Giovinetto è apparsa in crescendo e distante dalla squadra che si è vista all’esordio contro Haenna: credo che, con qualche innesto, i ragazzi di Trapani potranno dire la loro in campionato”.

Oggi riprenderanno gli allenamenti e lo staff tecnico spera di poter lavorare con tutto il gruppo a disposizione per continuare la crescita. Il presidente Sica lo sa bene che serve tempo per amalgamare al meglio un roster dove ci sono diverse novità. “Dal canto nostro dobbiamo proseguire nel processo di identità e di conoscenza del nostro rinnovato gruppo. È necessaria una fase di rodaggio, nel mentre mi complimento coi ragazzi e mi auguro che il roster possa riabbracciare gli atleti indisponibili in questi due primi match per ben preparare i prossimi impegni esterni”.

Sabato infatti la Genea Lanzara è attesa da un’altra trasferta in terra siciliana, quella in casa dell’Orlando Haenna che è attualmente in testa alla classifica a punteggio pieno.