Pallamano, Benevento e Salerno iniziato insieme l'avventura in A2 femminile L'unione tra le due società è mirata a far crescere i talenti del territorio

Benevento e Salerno insieme per crescere giovani talenti da consegnare al grande palcoscenico della serie A1. La collaborazione tra Pallamano Benevento e Jomi Salerno continua. Dopo i risultati ottenuti lo scorso anno, le due società stanno lavorando ancora insieme e con una squadra frutto di questa proficua unione affronteranno il torneo femminile di serie A2.

Il team sarà guidato dalla grande Suleiky Gomez che sarà affiancata da Annarita La Peccerella, sorella del presidente della Pallamano Benevento Carlo e figura fondamentale della società giallorossa. Domenica è previsto l’esordio e per l’occasione, in vista della disponibilità del Pala Ferrara di Benevento, si giocherà a Salerno contro la compagine siciliana dell’Halikada. “Abbiamo lavorato sodo per cominciare con il piede giusto questa stimolante stagione” ha spiegato la grande ex giocatrice cubana. “Anche per me sarà un esordio da primo allenatore ed è normale accusare un minimo di emozione. La nostra è una squadra giovanissima, in pratica un Under 20 abbondante, ma al tempo stesso ricca di talento. Non abbiamo velleità di successo finale ma l’ambizione di crescere e maturare esperienze formative che poi ritorneranno utili in futuro”. Gli fa eco Annarita La Peccerella: “Abbiamo ulteriormente affinato la collaborazione dopo la buona esperienza dell’anno passato e siamo certi che nel tempo questo progetto porterà i suoi frutti. Peccato non poter disputare nel nostro impianto di Benevento la prima gara della stagione ma la Palumbo è per noi una seconda casa”.

Di seguito il roster della PDO.

Staff Tecnico: Suleiky Gomez, Annarita La Peccerella

Team Manager: Luca Viglione

Portieri: Martina Ciociano (2004), Giulia Nappa (2007)

Ali: Giulia Rossomando (2004), Vittoria Cirino (2004), Francesca Genito (2004), Francesca Pia De Luca (2006), Sara Avallone (2007)

Pivot: Carmela Stellato (2004), Margherita Vitolo (2004), Erika De Somma (2000)

Centrali – Terzini: Giada Chianese (2004), Rebecca Fusco (2004), Giorgia Avagliano (2004), Sara Viglione (2004), Giorgia Ronga (2008), Francesca Micali (2006), Martina De Ciuceis (2004)