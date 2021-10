Verso Agrigento-Salerno, blaugrana per la prima vittoria esterna La sfida di Porto Empedocle può pesare negli equilibri dell'avvio stagionale

Si avvicina la trasferta di Agrigento in casa Virtus Arechi Salerno. La squadra blaugrana è reduce dal +40 sulla Virtus Bava Pozzuoli, di fiducia rinnovata nel percorso con la soddisfazione di coach Giampaolo Di Lorenzo. Con il cinquanta per cento di vittorie e con l'obiettivo del primo colpaccio in campo esterno: così si presenta la trasferta in terra siciliana contro il roster di coach Michele Catalani dal medesimo ritmo in stagione (2 su 4 in campionato per la Moncada Energy Agrigento). Anche per questo motivo la sfida di Porto Empedocle può pesare negli equilibri dell'avvio stagionale nel girone D. "Dobbiamo mantenere alta la concentrazione, abbiamo fatto una grande partita e abbiamo ampi margini di miglioramento ma dobbiamo stare più attenti a non calare l’attenzione”: così il tecnico della Moncada ha commentato la vittoria casalinga contro la Virtus Kleb Ragusa (89-64) in una gara giocata nel ricordo di Haitem Fathallah. "Uno dei top team della Serie B": è stato il commento di Nicola Amato. L'assistant coach di Salerno ha sottolineato il valore dell'avversario di turno con la richiesta della massima attenzione per il gruppo blaugrana.