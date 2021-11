Paganese, un positivo nel gruppo-squadra azzurrostellato Domenica (ore 17.30) la Paganese sarà di scena allo "Zaccheria" per sfidare il Foggia

La Paganese ha comunicato la positività al covid-19 di un tesserato all'interno del gruppo-squadra azzurrostellato. La società ha immediatamente attivato il protocollo sanitario. "La persona risultata positiva al tampone molecolare è asintomatica ed è stata posta in isolamento come da protocollo. - si legge nella nota della Paganese - Conseguentemente l’intero gruppo-squadra si è sottoposto ad un ciclo di test anti covid-19, mediante tampone molecolare, il quale ha dato esito negativo". Domenica (ore 17.30) la Paganese sarà di scena allo "Zaccheria" per sfidare il Foggia. La squadra di Gianluca Grassadonia è reduce dalla vittoria casalinga sulla Virtus Francavilla (2-1).