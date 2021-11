Monopoli-Paganese, cambia l'orario del match Palermo-Paganese: sono disponibili i biglietti per il settore ospiti del "Renzo Barbera"

La gara Monopoli-Paganese, valida per la sedicesima Giornata del Girone C di Serie C, in programma sabato 27 (calcio d'inizio alle 14.30) al "Simone Vito Veneziani", è stata posticipata alle ore 21 dello stesso giorno. Ecco quanto comunicato dalla Lega Pro e rimarcato con una nota dalla Paganese, che reso noto anche i dettagli per i ticket relativi al match Palermo-Paganese, in programma sabato alle 14.30.

Sono disponibili i biglietti per il settore ospiti del "Renzo Barbera": tagliando al costo di 10 euro più i diritti di prevendita, online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket. Le vendite saranno attive fino alle 19 di venerdì. "Come previsto dal protocollo di intesa tra il Ministero dell’Interno, Federazioni e Leghe, sulla base della Determina n.29 del 23 agosto 2017 e della Circolare n.555/ONMS del 4 agosto 2017, i tifosi ospiti non necessiteranno di carte di fidelizzazione per l’accesso allo stadio. - si legge nel comunicato del club azzurrostellato - L’accesso all’impianto sarà consentito solo ai possessori di Green Pass valido da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura. Il Ministero della Salute rilascia la certificazione verde Covid 19 sulla base dei dati trasmessi dalla Regioni e Province autonome relative alla vaccinazione o al risultato al test negativo molecolare/antigenico entro le 48 ore precedenti l’evento o alla guarigione dal Covid 19; per i bambini di età inferiore ai 12 anni non è obbligatorio presentare il Green Pass. Si ricorda inoltre è vietato introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altri materiali senza preventiva autorizzazione.

Si invitano tutti i tifosi, nel rispetto delle normative vigenti, a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e, considerata la procedura di accesso, a presentarsi all’ingresso con congruo anticipo. Si ricorda l’obbligo dell’uso obbligatorio della mascherina e del distanziamento sociale".