Scafati vince a Chieti con Clarke decisivo (64-82) Il team gialloblu ritrova subito il successo dopo il primo ko in campionato

La Givova Scafati passa a Chieti sulla Lux con il risultato di 64-82. Rotnei Clarke è miglior realizzatore con 21 punti. Alla squadra abruzzese non basta l'ingresso di Karl-Johan Lips: l'estone, al debutto, firma 17 punti. Il team gialloblu ritrova subito il successo dopo il primo ko in campionato rimediato a Forlì e riallunga proprio sulla Unieuro, sconfitta a Ferrara dalla Top Secret. Scafati guida il girone rosso in compagnia della OraSì Ravenna, vincente anche a Fabriano.

Serie A2 - Girone Rosso

Ottava Giornata

Lux Chieti - Givova Scafati 64-82

Parziali: 15-20, 16-19, 14-21, 19-22

Chieti: Lips 17 (4/5, 2/5), Woldetensae 13 (1/2, 3/5), Meluzzi 12 (3/10, 2/8), Dincic 9 (1/4, 1/4), Amici 5 (1/2, 1/6), Tsetserukou 5 (2/4, 0/2), Graziani 3 (1/1, 0/1), Rebec (0/0, 0/5), Bartoli (0/1, 0/1), Cocciaretto, Caggiano. All. Maffezzoli.

Scafati: Clarke 21 (3/5, 5/8), Mobio 15 (6/7, 1/1), Daniel 11 (5/8, 0/0), Cucci 10 (2/6, 2/4), Rossato 6 (2/3, 0/4), De Laurentis 6 (2/4, 0/0), Monaldi 5 (0/1, 1/5), Ambrosin 5 (1/1, 1/4), Parravicini 3 (0/0, 1/2), Ikangi (0/1, 0/1). All. Rossi.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969