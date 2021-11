Pallanuoto, dalla Rari Nantes un premio speciale per il salernitano Dolce Il campano è stato premiato dal presidente Gallozzi in occasione del match contro la Rari Nantes.

In occasione del match del torneo di serie A1 maschile di pallanuoto, che ha visto confrontarsi la Rari Nantes Salerno e i campioni d’Italia del Brescia, gli appassionati campani hanno potuto rivedere da vicino un grande protagonista di questo sport come il salernitano Vincenzo Dolce. Il classe 1995 ha vinto il Mondiale nel 2019 a Gwangju in Corea del Sud, con il Settebello guidato da Sandro Campagna, e quest’anno ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo.

Dolce è cresciuto a Salerno prima di andare al Posillipo nel 2013 dove ha vinto la Len euro Cup l’asso successivo e passare poi alla Canottieri Napoli nel 2016 dove si è imposto ai massimi livelli. Con Brescia invece ha vinto il titolo nello scorso campionato. Per lui c’è stata una splendida accoglienza e un premio speciale. Infatti il presidente della Rari Nantes Salerno, Gallozzi, ha colto l’occasione per premiare, per meriti sportivi, l’atleta di Salerno. Un giusto riconoscimento per uno dei migliori pallanuotisti italiani che nel 2022 sarà atteso col Settebello ad altri appuntamenti importanti a livello internazionale come i Mondiali in Giappone e gli Europei in Croazia.