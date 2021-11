Pallanuoto, A1: la Rari Nantes Salerno riparte dopo il ko con Brescia Citro: "Queste sfide sono molto utili per mettere a punto il nostro gioco".

Contro i campioni d’Italia di Brescia la vittoria era quasi impossibile. La Rari Nantes Salerno sta facendo un buon campionato ma sabato ha dovuto cedere il passo ad una compagine nettamente superiore. Gli uomini di Citro hanno pagato dazio soprattutto nel primo e nell’ultimo periodo giocando invece due buoni quarti nella parte centrale del match.

“Queste sfide sono molto utili per mettere a punto il nostro gioco e metterci alla prova senza troppa ansia –ha spiegato il tecnico salernitano-. Le prime due gare contro giocatori salernitani non sono andate bene –in acqua c’era Vincenzo Dolce con la calottina di Brescia-, speriamo nella terza visto che anche ad Anzio ci sono giocatori salernitani.” Gli fa eco Nicola Cuccovillo, uno dei migliori in casa salernitana autore di due reti di buona fattura. “Sicuramente sapevamo di incontrare una squadra completa in ogni reparto sono i campioni d’Italia quindi sapevamo che poteva terminare con questo risultato. Noi abbiamo cercato di limare quelle che sono le nostre carenze su alcuni aspetti del gioco. Abbiamo retto due tempi ed alcune cose sono andate meglio rispetto alle scorse partite quindi prendiamo quello che di buono è venuto da questa gara. Dal punto di vista ci sono degli errori da limare, parlo sempre col mister in settimana per quello che riguarda comunque la visione di gioco e altri aspetti. Cercherò di lavorare giorno dopo giorno per dare il miglior contributo alla squadra.” Dopo la sfida con i campioni d’Italia la Rari Nantes Salerno è chiama alla trasferta contro l’Anzio Waterpolis di sabato 4 dicembre con palla a due alle 16:30.