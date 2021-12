Paganese, Pica ha rescisso. Derby con la Juve Stabia, via alla prevendita Per il biglietti relativi al settore ospiti è attesa per le disposizioni del CASMS

La Paganese ha reso noto la risoluzione del contratto con Marzio Pica. "Il calciatore ha già salutato la squadra e lo staff tecnico concludendo così la sua esperienza con la Paganese", si legge nel comunicato della società azzurrostellata. "Il club ringrazia Marzio per l’impegno profuso in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali".

Prevendita per il derby con la Juve Stabia - Via in giornata e fino a domenica presso i punti vendita (tagliandi di ingresso acquistabili solo dai possessori di certificazione verde green pass ottenuta tramite vaccinazione, guarigione da Covid-19 o tampone negativo nelle ultime 48h all’evento". Per il biglietti relativi al settore ospiti è attesa per le disposizioni del CASMS.

Tribuna: 20 euro intero, 15 euro ridotto (under 17, donne, over 65)

Distinti: 15 euro intero, 10 euro ridotto (under 17, donne, over 65)

Curva Nord: 10 euro intero, 7.50 euro ridotto (under 17, donne, over 65)

Settore Ospiti: in attesa di disposizioni del CASMS



* I prezzi sono esclusi di prevendita