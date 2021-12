Paganese, cuore azzurrostellato e lotta nel fango: 3-1 alla Juve Stabia Cretella, Guadagni e Firenze scacciano la crisi, alle vespe non basta il pari di Bentivegna

La Paganese fa suo il derby contro la Juve Stabia superando assenze e squalifiche, in un “Torre” formato battaglia, col terreno allentato dalle insistenti precipitazioni. Cretella porta in vantaggio gli azzurrostellati, poi Bentivegna si fa ipnotizzare da Baiocco, dagli undici metri (rigore concesso per fallo di Bianchi su Eusepi), ma è il più lesto di tutti a raggiungere il pallone per ribadirlo in rete. Guadagni riporta avanti i padroni di casa poco prima dell'intervallo e Firenze chiude i conti salvando la panchina di Grassadonia. La Paganese torna a vincere dopo 4 sconfitte di fila, la Juve Stabia ferma a quattro la striscia di risultati utili consecutivi. Questo il verdetto al termine del match valido per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C.

Il tabellino.

Paganese – Juve Stabia 3-1

Marcatori: pt 31' Cretella, 35' Bentivegna, 45' Guadagni (P); st 36' Firenze.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Zanini, Schiavino, Bianchi; Sussi, Cretella, Volpicelli (20' st Vitiello), Firenze, Viti (11' st Schiavi); Guadagni (37' st Iannone), Piovaccari. A disp.: Pellecchia, Caruso, Scanagatta, Del Regno. All.: Gianluca Grassadonia

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati (44' st Berardocco), Tonucci, Caldore, Rizzo; Altobelli, Scaccabarozzi; Bentivegna (31' st Evacuo), Stoppa (18' st Della Pietra), Panico (44' st Guarracino); Eusepi. A disp.: Russo, Pozzer, Todisco, Lipari, Cinaglia, Esposito. All.: Stefano Sottili

Arbitro: Longo della sezione di Paola. Assistenti: Stringini della sezione di Avezzano e Valente della sezione di Roma 2. Quarto Ufficiale: Collu della sezione di Cagliari.

Note: Al 34' st Baiocco para un rigore a Bentivegna. Ammoniti: Viti, Schiavino, Tonucci, Bianchi, Vitiello, Piovaccari. Angoli: 1-5. Recupero: pt 2', st 4'.