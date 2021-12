Verso Cassino-Salerno, il dt De Monaco: "Blaugrana in un momento super" Il direttore tecnico del club ciociaro: "Hanno un roster giovane e ben assortito"

Domani, con palla a due alle 18, la Virtus Arechi Salerno sarà ospite della BPC Virtus Cassino. La squadra blaugrana, con il suo coach, Giampaolo Di Lorenzo, si è posta l'obiettivo di chiudere con una vittoria il 2021. Dall'altra parte, ecco il commento del direttore tecnico della squadra ciociara, Furio De Monaco: "Affrontiamo una partita contro una squadra davvero in forma. - ha spiegato il dt della Virtus Cassino - Stanno vivendo un momento super, e analizzando insieme allo staff il loro organico, siamo consci che sarà una gara decisamente complicata. Hanno un roster giovane e ben assortito, completo in ogni reparto. Sarà una gara difficile che ci vede sicuramente come sfavoriti, ma ce la metteremo tutta per riscattare la brutta sconfitta di Monopoli. Dobbiamo dimostrare di essere cresciuti in questi mesi e una reazione come gruppo per creare un percorso di continuità di un determinato tipo". La gara Cassino-Salerno sarà diretta da Francesco Belisario Di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Simone Gurrera di Vigevano.