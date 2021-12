Basket, Salerno chiude il 2021 con una vittoria: battuta Cassino 76-89 Coach Di Lorenzo: "Possiamo dire di aver finito di giocare davvero al quarantesimo"

La Virtus Arechi Salerno batte la BPC Virtus Cassino: finale di 76-89 in terra ciociara con i 22 punti di Niccolò Rinaldi e i 20 di Antongiulio Bonaccorso, che risultano decisivi per la vittoria dei blaugrana di coach Giampaolo Di Lorenzo. Salerno vince e chiude nel migliore dei modi l'anno solare. La Virtus Arechi ripartirà dal match casalingo, in programma il 9 gennaio, con la Viola Reggio Calabria al PalaLongo di Capriglia Pellezzano.

"Finalmente possiamo dire di aver finito di giocare davvero al quarantesimo, questo perché anche nell'unico momento complicato della serata i ragazzi hanno risposto presente conquistando una grande vittoria ottenuta contro una squadra che non muore mai. - ha spiegato Di Lorenzo - Era importante chiudere a quota 18 punti l'anno, ora staccheremo per qualche giorno e poi ci concentreremo sulle ultime due giornate del girone di andata".

Serie B - Girone D

Tredicesima Giornata

BPC Virtus Cassino - Virtus Arechi Salerno 76-89

Parziali: 19-28, 21-30, 24-16, 12-15

Cassino: Teghini 16 (4/8, 1/1), Bagnoli 14 (5/8, 0/0), Moffa 13 (2/4, 3/7), Lestini 12 (3/5, 1/6), Ly-lee 8 (1/1, 2/6), Gambelli 7 (0/1, 2/3), Ani 2 (1/1, 0/2), Provenzani 2 (1/3, 0/0), Idrissou 2 (1/2, 0/0), Curcio.

Salerno: Rinaldi 22 (2/3, 4/6), Bonaccorso 20 (6/10, 2/5), Mennella 15 (5/14, 0/3), Marini 11 (3/4, 1/1), Valentini 8 (1/4, 1/2), Coltro 6 (1/2, 0/1), Cimminella 5 (1/1, 1/2), Romano 2 (1/1, 0/0), Rajacic (0/0, 0/2), Peluso, Loïq.