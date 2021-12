Pallamano, A2: la Gena Lanzara chiude il 2021 vincendo ad Agrigento Girgenti battuto 31-27 con sette reti di Florio, si torna in campo il 22 gennaio.

Si chiude nel migliore dei modi l’anno solare per la Genea Lanzara. I salernitani guidati da coach Nikola Manojlovic trovano il quarto successo consecutivo battendo, in quel di Agrigento, i padroni di casa del Girgenti per 27-31.

Il giovanissimo sodalizio caro al presidente Domenico Sica sale, così, al secondo posto in classifica e si prepara ad un 2022 particolarmente intenso. Prossimo impegno con l’A2 il prossimo 22 Gennaio contro l’Aetna Mascalucia, ma prima ci sarà la Youth League U20, sempre in Sicilia, a Siracusa.

Alla vigilia della gara coach Manojlovic ha ribadito ai propri atleti la massima concentrazione, dovendo affrontare una compagine ben strutturata e che, oltre ai tre stranieri già in squadra, ha puntellato la rosa nelle scorse settimane col greco Kolovos. Il match nella prima parte è equilibrato: due gol di Munda e, poi, Bellini aprono le danze; i siculi cercano di allungare non andando, però, oltre le due reti di scarto. La Genea alza le basse temperature dello Sport Village con un ottimo gioco corale: le parate di Gonzalez, prima, e le reti, poi, di Florio, Navarro, Vulic e Subarroca – quest’ ultimo miglior marcatore del match con otto realizzazioni – fanno prima impattare i salernitani e poi consentono l’allungo, con le squadre negli spogliatoi sul 12-16.

Nella ripresa il Girgenti non ci sta e cerca di risalire la china avvicinandosi, ma la Genea è inarrestabile; Florio e Subarroca tolgono le castagne dal fuoco e si va sul massimo vantaggio di cinque reti (20-25). Nell’ultimo quarto di gara le squadre vanno a segno pressoché in maniera alternata, con piccoli mini break da ambo le parti: 27-31 il punteggio finale.

GIRGENTI – GENEA LANZARA 27:31 (p.t. 12 : 16)

GIRGENTI: Camilleri, Kolovos 5, Larsson 3, Mirotta, Calí, Coutinho 7, Gelo 2, Mantisi 5, Rubino, Randisi, Westberg 5, Scibetta. All: Gelo

GENEA LANZARA: Milano A., Fiorillo, Bellini 5, Milano C., Munda 3, Avallone 1, González, Giordano, Subarroca 8, Petito, Florio 7, Senatore, Navarro 4, Vulic 3. All: Manojlovic

ARBITRI: Campailla – Guttadauro