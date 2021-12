Gena Lanzara, Sica: "Complimenti a tutti, chiudiamo l’anno in crescendo" Il presidente è soddisfatto per il secondo posto in classifica.

La Genea Lanzara ha chiuso il suo 2021 con una bella vittoria in terra siciliana. In quel di Agrigento, gli uomini del presidente Sica si sono imposti con personalità sul Girgenti per 31 a 27. Prestazione che conferma il buon cammino della squadra salernitana che è attualmente al secondo posto in classifica con 12 punti a quattro lunghezze dalla capolista Fondi ancora imbattuta.

“Non potevamo chiedere di più da quest’ultimo appuntamento prima delle festività natalizie – ha spiegato il presidente Domenico Sica – i ragazzi sono stati encomiabili, non eravamo al top della condizione per alcuni acciacchi patiti in seguito al derby vinto contro l’Atellana, eppure abbiamo fornito un’ottima prestazione”. La squadra sta crescendo. Coach Manojlovic ha fatto un buon lavoro e nel 2022 bisognerà raccoglierne i frutti. “Faccio i miei più calorosi complimenti a tutti –continua Sica- chiudiamo l’anno solare in crescendo e con un ottimo secondo posto. Ora i ragazzi sono attesi da un meritato riposo – conclude – abbiamo deciso di dare un periodo di sosta più lungo rispetto alle passate stagioni, lo meritano tutti. Siamo, comunque, consapevoli che ad inizio gennaio bisognerà tornare immediatamente a sudare per preparare i primi appuntamenti del 2022: il secondo concentramento Under 20 a Siracusa, il match interno contro l’Aetna Mascalucia ed infine la gara a Palermo che chiuderà il girone di andata”.

Nella passata stagione la Genea Lanzara riuscì a qualificarsi per i play off nazionali, obiettivo che sembra essere ancora alla portata dei salernitani. Sarà questo l’obiettivo del 2022 insieme alla crescita dei giovani per un progetto che ogni anno conferma la sua bontà.