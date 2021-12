Salerno Basket '92, altro match rinviato: il 2021 termina con una vittoria Somma: "Festeggiamo il Natale col sorriso. Abbiamo chiuso l’anno imbattute"

La Todis Salerno non scenderà in campo alle 19.30 al Palasport di Angri. Match rinviato con la Givova Ladies e il 2021 delle granatine si è chiuso con il successo sul Basket Stabia, l'8 su 8 nella Serie B femminile. "Il bilancio di quest’anno che si chiude è positivissimo. - ha spiegato il patron del club, Angela Somma - Chiaramente dopo la situazione di blocco per un mese è normale che adesso ci sia stato un calo fisico per le atlete che sono state ferme. Siamo contentissime di aver ripreso a vincere, devono tutte riprendere la forma giusta ma i segnali sono importanti. I frutti del lavoro dello staff e delle ragazze si vedono, anche in condizioni difficili. Vorremmo recuperare una delle partite già il 5 gennaio, altrimenti non c’è il tempo di fissare tutte queste partite, visto che anche altre società hanno match in sospeso: speriamo che ci siano le disponibilità del caso. Intanto festeggiamo il Natale col sorriso: abbiamo chiuso l’anno imbattute, c’è da essere soddisfatti e spingere per migliorare sempre di più".