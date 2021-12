Virtus Arechi Salerno, testa al 2022: si riparte al PalaLongo Il 9 gennaio sarà sfida contro la Viola Reggio Calabria tra le mura amiche

Ripresa della preparazione per la Virtus Arechi Salerno. Termina la settimana di riposo per la squadra blaugrana. I ragazzi di coach Giampaolo Di Lorenzo si ritroveranno al Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano per programmare gli impegni del 2022. Il primo in calendario è la gara casalinga del 9 gennaio, quando la Virtus Arechi ospiterà la Viola Reggio Calabria.

"La squadra ha ancora ampi margini di miglioramento, ritengo abbiamo toccato solo il 70 per cento del nostro potenziale. - aveva affermato ai canali ufficiali social il direttore sportivo di Salerno, Pino Corvo, per chiudere il 2021 - L'obiettivo è cercare di arrivare il più in alto possibile, in modo da poter conquistare la miglior posizione possibile in vista dei playoff. Questo perché la nostra visione non cambia nonostante la scelta di voler puntare con maggiore decisione sui giovani. Uno dei desideri è quello di poter vedere nella prossima stagione altri ragazzi del nostro vivaio protagonisti in prima squadra, ed ecco perché continueremo ad investire sotto questo punto di vista anche nel futuro prossimo".