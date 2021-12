Italrugby femminile: Franco convocata per il primo raduno del 2022 La salernitana sarà impegnata dal 6 al 9 gennaio a Parma, a marzo c’è il Sei Nazioni.

Il 2022 sarà un anno importantissimo per la Nazionale femminile di rugby. C’è un Sei Nazioni da giocare e soprattutto un Mondiale, quello in Nuova Zelanda, in cui portare in alto il tricolore. Si comincerà con un raduno dal 6 al 9 gennaio, alla Cittadella del Rugby di Parma, per quattro giorni utili a programmare dodici mesi tanto intensi quanto emozionanti. Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico della squadra azzurra, ha convocato trenta atlete per questo primo appuntamento del 202. Nella lista c’è anche Giada Franco, giocatrice salernitana che milita attualmente col Rugby Colorno. Il primo appuntamento ufficiale è in programma il 27 marzo a Grenoble contro la Francia, sfida a cui l’Italrugby femminile dovrà arrivare pronta per conquistare i primi punti nel Sei Nazioni e ripetere gli ottimi risultati delle annate precedenti.

La lista delle 30 atlete convocate:

Francesca BARRO – Valsugana Rugby Padova

Enrica BRENDOLIN – Rebels Rugby Vi. Est

Giordana DUCA – Valsugana Rugby Padova

Martina FARINA – Club Polideportivo les Abelles, ESP - atleta in trasferimento

Valeria FEDRIGHI – Stade Tolousain, FRA

Giada FRANCO – Rugby Colorno

Alessandra FRANGIPANI – Villorba Rugby

Manuela FURLAN – Villorba Rugby

Lucia GAI – Valsugana Rugby Padova

Elisa GIORDANO – Valsugana Rugby Padova

Francesca GRANZOTTO - Unione Rugby Capitolina

Alessia GRONDA – CUS Torino

Isabella LOCATELLI – Rugby Colorno

Veronica MADIA – Rugby Colorno

Maria MAGATTI – CUS Milano

Alessia MARGOTTI – Valsugana Rugby Padova

Gaia MARIS – Valsugana Rugby Padova

Aura MUZZO – Villorba Rugby

Vittoria OSTUNI MINUZZI – Valsugana Rugby Padova

Beatrice RIGONI – Valsugana Rugby Padova

Luna SACCHI – CUS Torino

Sara SEYE – Rugby Calvisano

Michela SILLARI – Valsugana Rugby Padova

Emanuela STECCA - Villorba Rugby

Sofia STEFAN – Valsugana Rugby Padova

Emma STEVANIN – Valsugana Rugby Padova

Arianna TOESCHI – CUS Torino

Sara TOUNESI – ASD Romagnat, FRA

Vittoria VECCHINI – Valsugana Rugby Padova

Beatrice VERONESE – Valsugana Rugby Padova

Il calendario del Women’s Six Nations 2022

I giornata - Grenoble, domenica 27 marzo Francia v Italia

II giornata - Parma, domenica 3 aprile Italia v Inghilterra

III giornata - Cork, domenica 10 aprile Irlanda v Italia

IV giornata - Parma, sabato 23 aprile Italia v Scozia

V giornata - Cardiff, sabato 30 aprile Galles v Italia