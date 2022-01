Genea Lanzara, dopo la sosta si pensa alla Youth League Under 20 Dal 14 al 16 gennaio sono in programma le gare del secondo concentramento.

Sotto le direttive di coach Nikola Manojlovic, dopo aver effettuato gli screening di controllo, la Genea Lanzara ha ripreso ad allenarsi dopo la sosta natalizia. Una pausa più lunga, rispetto alle stagioni precedenti, per i rossoblù che hanno, dunque, ricaricato bene le batterie per l’inizio del 2022 che si presenta già ricco di impegni.

Difatti i giovanissimi salernitani, dal 14 Gennaio, saranno di scena in quel di Siracusa per affrontare il secondo concentramento della Youth League Under 20, campionato Nazionale giovanile al quale il sodalizio caro al Presidente Domenico Sica partecipa con gran parte della rosa impegnata in Serie A2.

La Genea Lanzara, attualmente capolista del proprio raggruppamento, sarà attesa dall’ennesimo e difficile banco di prova in terra sicula: le avversarie di turno, infatti, saranno il Ragusa e l’Orlando Haenna, appena dietro ai salernitani in classifica. Le due gare chiuderanno il primo ‘blocco’ della competizione, dopodiché la Genea negli ultimi due concentramenti di marzo ed aprile affronterà le squadre dell’altro girone del proprio gruppo, composto prevalentemente da formazioni del Nord Italia.

Progressivamente, nel corso delle prime due settimane del 2022, rientreranno a Salerno anche gli atleti militanti nel campionato Senior per preparare le ultime due gare di Gennaio che andranno a chiudere il girone di andata di Serie A2: il 22 c’è la sfida interna contro l’Aetna Mascalucia, attuale fanalino di coda, mentre il sabato seguente la Genea volerà per l’ennesima volta in Sicilia, ospite del Palermo.

“Abbiamo ripreso ad allenarci consapevoli che, sin da subito, bisognerà sudare per preparare questi primi ed importanti appuntamenti del nuovo anno – si dichiara in casa rossoblu – nonostante il periodo storico che stiamo attraversando, la società e lo staff stanno lavorando scrupolosamente per migliorarsi. Bisogna programmare per bene tutti gli impegni, numerosissimi, che ci aspettano fino a giugno, dopodichè inizieremo già a pensare alla prossima stagione con l’intenzione, come sempre, di crescere e fare sempre un passo in più verso il raggiungimento dei nostri obiettivi”.

YOUTH LEAGUE U20

LE GARE DEL 2^ CONCENTRAMENTO: Aretusa – Haenna, Genea Lanzara – Ragusa (14/01); Genea Lanzara – Haenna, Ragusa – Conversano (15/01); Aretusa – Conversano (16/01).

CLASSIFICA: Genea Lanzara 4; Ragusa 3; Orlando Haenna 2; Aretusa 1, Conversano 0.