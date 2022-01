Boxe: Mouhiidine riparte da Assisi Il vice campione del mondo sarà in ritiro dal 7 al 27 gennaio al Centro Nazionale.

L’argento Mondiale conquistato a Belgrado in Serbia ha catapultato Aziz Abbes Mouhiidine tra i grandissimi del pugilato dilettantistico internazionale. Il ragazzo salernitano si appresta a vivere la sua prima stagione da atleta attesissimo, perché dopo quanto fatto vedere nel 2021, tutti si aspettano tantissimo da lui. Proprio per questo motivo è pronto a lavorare duro e dal 7 al 27 gennaio sarà in ritiro al Centro Nazionale di Pugilato ad Assisi per il primo training camp della squadra azzurra.

Sono nove i convocati che lavoreranno insieme a i tecnici gennaro Moffa e Fabrizio Cappai: Leonardo Esposito, Manuel Cappai, Gianluca Russo, Gianluigi Malanga, Francesco Faraoni, Mario Manfredi Frattarelli, Salvatore Cavallaro, Davide Brito e il vice campione mondiale Aziz Abbes Mouhiidine. Il salernitano nel 2022 avrà un obiettivo principale quello degli Europei in programma a Erevan, in Armenia, dal 21 al 31 marzo. Dopo la competizione continentale non è da escludere la sua presenza anche ai Giochi del Mediterraneo che andranno in scena ad Orano, in Algeria, dal 26 giugno al 1° luglio.