Verso Salerno - Reggio Calabria, Serrelli: "Viola in fiducia" L'assistant coach blaugrana: "Molto interessante è Klacar, un tiratore dalle buonissime mani"

Domenica, con palla a due alle 18, la Virtus Arechi Salerno ospiterò la Viola Reggio Calabria al Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano. "Reggio può fare affidamento su giocatori di esperienza per la categoria, viene da due risultati utili e di conseguenza affronteremo un avversario in fiducia a cui piace giocare molto dal perimetro. - ha spiegato l'assistant coach blaugrana, Daniele Serrelli - Tendono, infatti, ad affidarsi molto ai loro esterni nel corso di una gara, specie a Balic che è il giocatore chiamato ad avere maggiori responsabilità, bravo nel pick and roll ma anche nel palleggio, arresto e tiro. Molto interessante è Klacar, un tiratore dalle buonissime mani che sta facendo bene in stagione. Poi sempre tra gli esterni ci sono Ingrosso, altro buon tiratore, e di fatto anche Duranti che nonostante sulla carta sia un quattro sa far male dal perimetro. Ma la sua bidimensionalità gli permette di essere anche pericoloso nel pitturato, dove l'esperienza di Fall si fa indubbiamente sentire. Dalla panchina, invece, esce soprattutto Gaetano, ragazzo che ho avuto nel recente passato a Matera, che è un quattro capace di dare sempre un'energia pazzesca alla squadra. Complice le loro qualità ma anche e soprattutto il nostro momento, che è condito sfortunatamente da alcune assenze, dovremo giocare una gara intelligente dal punto di vista tattico in entrambe le metà campo. Giocando sempre insieme, specie in attacco".