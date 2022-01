Pallanuoto, A1: rinviata Lazio-Rari Nantes Salerno La tredicesima giornata vedrà disputarsi appena due partite.

Il campionato di serie A1 di Pallanuoto maschile sembrava pronto a tornare in acqua in questo week end per disputare la tredicesima giornata. Invece il Covid ci ha messo lo zampino. Tanti i rinvii. L’ultimo in ordine di tempo è quello che riguarda la Rari Nantes Salerno che non scenderà in acqua in trasferta contro la Lazio.

Il club ha comunicato con una nota l’ufficialità del rinvio. “Si rende noto che, causa positività al covid-19 di 4 atleti della Rari Nantes Salerno, l'incontro tra la SS Lazio Nuoto e la Rari Nantes Salerno di Serie A1 maschile in programma sabato 8 gennaio 2022 alle ore 17 presso il Polo Natatorio del Foro Italico, è stato rinviato a data da destinarsi”.

Nella tredicesima giornata di campionato andranno in scena solo due sfide: quella tra Anzio Waterpolis e Trieste di sabato e il match posticipato al 9 gennaio alle 12:00 tra Ortigia e Pro Recco. Rinviate invece Posillipo-Brescia, Waterpolo Milano-Roma, Catania-Telimar e Savona-Iren Quinto.