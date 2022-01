Genea Lanzara, l'under 20 pronta per il concentramento di Youth League I salernitani sono pronti a partire per la Siciliana dove sfideranno Ragusa e Orlando Haenna.

Ultimi allenamenti di rifinitura per la Genea Lanzara. Il sodalizio caro al presidente Domenico Sica, dopo la sosta, è ritornata a lavorare sotto le direttive di coach Manojlovic per preparare i primi appuntamenti del nuovo anno: all’orizzonte c’è il secondo concentramento della Youth League Under 20.

I salernitani, attualmente in testa al raggruppamento D con quattro punti frutto due successi su altrettante gare, affronteranno il Ragusa nella gara inaugurale di venerdì, mentre l’Haenna sarà l’avversaria nella giornata successiva. Due partite ravvicinate, in meno di ventiquattro ore, per i rossoblù che dovranno essere bravi a gestire le energie e mantenere alta la concentrazione per cercare di rientrare da Siracusa col massimo dei punti a disposizione.

Nelle prime gare del mese di novembre la Genea Lanzara ha ottenuto due larghi successi ai danni di Conversano ed Aretusa; il Ragusa è distante un solo punto dai salernitani grazie alla vittoria di misura contro Enna ed il pareggio con Siracusa, l’Enna segue poi in classifica con due punti rimediati grazie al 30-28 contro Conversano.

“Sono ottimista – dichiara il tecnico Nikola Manojlovic – vedo i ragazzi davvero in forma, hanno lavorato bene al rientro dalle festività natalizie. Andremo a Siracusa per giocarci le nostre carte, rispetto al concentramento di Conversano abbiamo un paio di assenze relative a problemi di studio, ma arriviamo carichi e determinati. Siamo consapevoli che entrambe le gare da affrontare a Siracusa saranno difficili, Ragusa ed Enna ci seguono in classifica e ci terranno, senza dubbio, a fare bene.

Le nostre avversarie già nel concentramento di novembre hanno dimostrato di essere alquanto ostiche, dunque i ragazzi saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi con l’obiettivo di centrare altri due successi e chiudere in testa il raggruppamento”.

Le gare del secondo concentramento della Youth League U20 andranno in scena al PalaLoBello di Siracusa e saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della società ospitante “Pallamano Aretusa”.

YOUTH LEAGUE U20

LE GARE DEL 2^ CONCENTRAMENTO: Aretusa – Haenna, Genea Lanzara – Ragusa (14/01); Genea Lanzara – Haenna, Ragusa – Conversano (15/01); Aretusa – Conversano (16/01).

CLASSIFICA: Genea Lanzara 4; Ragusa 3; Orlando Haenna 2; Aretusa 1, Conversano 0.