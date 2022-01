Molfetta-Salerno, Amato: "Pugliesi dal potenziale offensivo di livello" L'assistant blaugrana: "Valore confermato nelle ultime due gare contro Taranto e Ragusa"

Domenica, con palla a due alle 19, la Virtus Arechi Salerno sarà ospite della Pavimaro Molfetta. La gara è stata presentata dall'assistant coach dei blaugrana, Nicola Amato: "Molfetta è una squadra con un potenziale offensivo decisamente importante, proprio come confermato nelle ultime due giornate contro due signori roster come Taranto e Ragusa. - ha spiegato il vice allenatore di coach Giampaolo Di Lorenzo - Difensivamente, viceversa, prova spesso a cambiare le carte in tavola nel corso dei quaranta minuti di gioco. Da segnalare anche che rispetto a molte compagini del campionato non predilige particolarmente il campo aperto. Tra le qualità principali c'è invece il gioco perimetrale, complice anche le caratteristiche di Tassone e Scali che sono due ottimi tiratori. Molto bravo da questo punto di vista anche Bini. Al gioco lontano da canestro si abbina quello nel pitturato, specie di Infante che per punti realizzati è uno dei migliori pivot del girone D. Dalla panchina escono Epifani come cambio degli esterni e Kekovic come cambio dei lunghi. Dal canto nostro sappiamo bene che domenica dovremo offrire una prova di maturità, confermando i nostri progressi anche in questo avvio di anno. Per riuscirci sarà fondamentale evitare quei blackout che in alcuni momenti ci sono stati nel corso delle ultime sfide giocate in trasferta".