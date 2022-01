Scherma, Gregorio pronta per la tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Tblisi La salernitana sarà in pedana domenica nell’individuale e lunedì nella prova a squadre.

E’ iniziata oggi la quattro giorni di Coppa del Mondo di sciabola a Tblisi in Georgia. Si tratta della seconda prova in calendario e ad inaugurare gli assalti in pedana sono state le qualificazioni femminili. In gara non c’era la salernitana Rossella Gregorio che grazie al ranking era già qualificata per il tabellone principale dove non sarà l’unica italiana presente.

A fare compagnia alla brava atleta campana ci saranno Maddalena Vestidello, Chiara Mormile, Benedetta Taricco, Sofia Ciaraglia, Eloisa Passaro e Claudia Rotili. Out invece Alessia Di Carlo, Lucia Lucarini e Mariella Viale. La Gregorio conosce già anche la sua rivale per il primo turno di domenica mattina, si tratta della rappresentante della Repubblica di Corea Hee-sok Jeon.

Risultati che possono lasciare soddisfatto il CT Gigi Tarantino che domani si concentrerà sulle qualificazioni maschili. Domenica ci sarà l’appuntamento con i tabelloni principali in entrambe le categorie. Lunedì toccherà alle prove a squadre dove rivedremo in pedana anche Rossella Gregorio nel quartetto formato con Sofia Ciaraglia, Chiara Mormile e Mariella Viale.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE – Tbilisi (Georgia), 14 gennaio 2022

Tabellone principale da 64 (in programma domenica)

Taricco (ITA) - Chou (Kor)

Vestidello (ITA) - Perez Cuenca (Spa)

Mormile (ITA) - Battai (Hun)

Gregorio (ITA) - Jeon (Kor)

Passaro (ITA) - Tamura (Jpn)

Ciaraglia (ITA) - Matuszak (Pol)

Rotili (ITA) - Gette (Ger)

Risultati di oggi - qualificata dopo i gironi Vestidello (ITA)

Tabellone preliminare da 64

Taricco (ITA) b. Kozaczuk (Pol) 15-13

Mormile (ITA) b. Rifkiss (Fra) 15-12

Rotili (ITA) b. Di Carlo (ITA) 15-12

Ciaraglia (ITA) b. Prokuda (Ukr) 15-12

Passaro (ITA) b. Kliuchnikova (Rus) 15-11

Kimura (Jpn) b. Lucarini (ITA) 15-12

Bunyatova (Aze) b. Viale (ITA) 15-5

Tabellone preliminare da 128

Taricco (ITA) b. Singleton Comfort (Usa) 15-11

Di Carlo (ITA) b. Fox Gitomer (Usa) 15-13

Ciaraglia (ITA) b. Gungor (Tur) 15-13

Passaro (ITA) b. Bagherzadeh (Iri) 15-4

Viale (ITA) b. Charkviani (Geo) 15-8

Classifica (165):

71. Lucia Lucarini (ITA), 90. Mariella Viale (ITA), 91. Alessia Di Carlo (ITA).