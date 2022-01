Paganese, il dottor Esposito saluta: va alla Turris. C'è un nuovo medico sociale Il club azzurrostellato ha annunciato novità sul fronte del proprio staff: tutti i dettagli

La Paganese non è attiva solo sul fronte calciomercato. Il club azzurrostellato ha reso, infatti, noto che, da quest’oggi, a guidare lo staff medico della prima squadra sarà il dottor Gaetano Montalbano. A coadiuvare il dottor Montalbano ci saranno il dottor Andrea Massa, che ha ricoperto il ruolo di responsabile negli ultimi 6 mesi, il dottor Errico Cesareo, che da anni, ormai, affianca il club presideduto da Raffaele Trapani, il dottor Ferdinando Ferrara e il dottor Giovanni Rosati.

Nel contempo la Paganese ha salutato il dottor Gennaro Esposito che da quest’oggi non fa più parte dello staff medico sanitario. "Al dottor Esposito vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità mostrata in questi 6 mesi di lavoro" si legge nella nota ufficiale della Paganese. Il dottor Esposito proseguirà la sua esperienza professionale nel calcio nella Turris.

Confermate le strutture "Medical Partners", ovvero il Centro Diagnostico Salerno 2000, il Centro Dentale Meridiana di Vincenzo Fezza, il Centro Verrengia e l’Istituto Cardiologico De Martino.