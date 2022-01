Scherma, Coppa del Mondo di sciabola: Gregorio sul podio Splendida giornata per l’atleta salernitana che si è arresa solo in semifinale alla francese Queroli

La tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Tblisi in Georgia ha messo in luce una grande Rossella Gregorio. La sciabolatrice salernitana ha chiuso al terzo posto tornando sul podio nell’individuale quattro anni dopo l’ultima volta (era il 18 novembre 2017) quando a Sint Niklaas in Belgio chiuse la gara al secondo posto. Con il piazzamento di Tblisi salgono ad otto i podi individuali della campionessa salernitana nelle prove di Coppa del Mondo.

La Gregorio ha iniziato la sua giornata con l’assalto contro la koreana Jeon superata per 15 a 10 ed è proseguita con la netta vittoria per 15 a 5 sulla rappresentate degli Stati Uniti d’America Elizabeth Tartakovsky. Uno degli obiettivi di Rossella Gregorio in questa trasferta georgiana era di provare ad entrare tra le migliori otto anche per migliorare il ranking. Missione compiuta grazie alla vittoria sull’ungherese Battai per 15-10 in un assalto che sulla carta era molto più temibile.

Ai quarti la campana si è giocata le sue possibilità di podio contro la nipponica Ozaki non sprecando l’occasione. L’azzurra ha portato a casa l’assalto per 15-12 presentandosi in condizioni psicofisiche perfette contro la francese Queroli. La semifinale è stato uno scontro equilibratissimo che si è deciso solo all’ultima stoccata quando la transalpina ha beffato per 15 a 14 la Gregorio che aveva visto la possibilità di tornare in finale dopo più di quattro anni dalla tappa di Orleans quando si è imposta per l'unica volta in Coppa del Mondo. Per la cronaca l’oro è stato vinto proprio dalla Queroli per 15-12 sulla greca Gkountoura.

Il risultati della Gregorio è da considerarsi ccezionale anche in ottica della prova a squadre di lunedì, quando il quartetto formato dalla salernitana insieme a Sofia Ciaraglia, Chiara Mormile e Mariella Viale, proverà a dare l’assalto al podio.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE – Tbilisi (Georgia), 16 gennaio 2022

Finale

Queroli (Fra) - Gkountoura (Gre) 15-12

Semifinali

Queroli (Fra) b. Gregorio (ITA) 15-14

Gkountoura (Gre) b. Egorian (Rus) 15-14

Quarti di finale

Queroli (Fra) b. Apithy Brunet (Fra) 15-11

Gregorio (ITA) b. Ozaki (Jpn) 15-12

Gkountoura (Gre) b. Sheveleva (Rus) 15-13

Egorian (Rus) b. Balzer (Fra) 15-12

Tabellone da 16

Gregorio (ITA) b. Battai (Hun) 15-10

Gkountoura (Gre) b. Passaro (ITA) 15-9

Tabellone da 32

Queroli (Fra) b. Taricco (ITA) 15-4

Gregorio (ITA) b. Tartakovsky (Usa) 15-5

Passaro (ITA) b. Dayibekova (Uzb) 15-13

Pusztai (Hun) b. Rotili (ITA) 15-11

Tabellone da 64

Taricco (ITA) b. Chou (Kor) 15-5

Perez Cuenca (Spa) b. Vestidello (ITA) 15-10

Battai (Hun) b. Mormile (ITA) 15-14

Gregorio (ITA) b. Jeon (Kor) 15-10

Passaro (ITA) b. Tamura (Jpn) 15-12

Matuszak (Pol) b. Ciaraglia (ITA) 15-12

Rotili (ITA) b. Gette (Ger) 15-14

Classifica (158): 3. Rossella Gregorio (ITA), 3. Yana Egorian, 16. Eloisa Passaro (ITA), 28. Claudia Rotili (ITA), 32. Benedetta Taricco (ITA), 38. Maddalena Vestidello (ITA), 43. Chiara Mormile (ITA), 50. Sofia Ciaraglia (ITA), 71. Lucia Lucarini (ITA), 90. Mariella Viale (ITA), 91. Alessia Di Carlo (ITA).