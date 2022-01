Paganese, altro giro di tamponi: il risultato Il club azzurrostellato ha effettato un nuovo screening per monitorare la situazione Covid

La Paganese ha comunicato che, a seguito dei test anti Covid mediante tampone molecolare, effettuati come da protocollo, è emerso un caso di positivitá all’interno del gruppo squadra. Il tesserato risultato positivo, asintomatico, è in isolamento e sotto osservazione dello staff medico azzurrostellato. Come da protocollo, l’intero Gruppo Squadra (esclusi i positivi, che salgono a 3) si sottoporrà a nuovo ciclo di test anti Covid nelle prossime ore.