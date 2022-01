Salerno, prova super. La Virtus Arechi domina a Molfetta (73-100) "Ho una squadra che stupisce": il commento di coach Di Lorenzo dopo la vittoria

La Virtus Arechi Salerno domina la scena a Molfetta, batte la Pavimaro con il risultato di 73-100 nella gara valida per la quindicesima giornata del girone D di Serie B. Parziali di 17-24, 16-31, 22-24, 18-21 per gli uomini di coach Giampaolo Di Lorenzo. "Ho una squadra che stupisce": ecco il commento del tecnico blaugrana al termine della gara vinta in terra pugliese. Sono ben 5 gli uomini in doppia cifra per Salerno, che vola sul +22 all'intervallo lungo e controlla nella ripresa per il 73-100 finale.

Serie B - Girone D

Quindicesima Giornata

Pavimaro Molfetta - Virtus Arechi Salerno 73-100

Parziali: 17-24, 16-31, 22-24, 18-21

Molfetta: Scali 17 (4/5, 2/3), Bini 14 (2/3, 3/5), Tassone 13 (2/6, 2/5), Infante 12 (4/12, 0/1), Villa 6 (3/5, 0/1), Mentonelli 6 (1/3, 1/2), Kekovic 4 (1/3, 0/1), Epifani 1 (0/1, 0/0), Caniglia, Sasso.

Salerno: Valentini 21 (9/12, 0/2), Rinaldi 19 (0/1, 6/8), Romano 18 (3/7, 2/3), Bonaccorso 15 (5/7, 1/2), Mennella 11 (3/8, 0/2), Caiazza 8 (3/4, 0/0), Coltro 7 (2/4, 1/2), Marini 1 (0/1, 0/0), Cimminella (0/0, 0/4), D'Amico (0/1, 0/0).