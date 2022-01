Scherma, CDM: nella prova a squadre l'Italia della Gregorio fuori dal podio Nella sciabola l'atleta salernitana non è riuscita a ripetere l'impresa fatta dell'individuale.

Il podio nell’individuale ha reso magico il week end georgiano di Rossella Gregorio. La salernitana non andava a medaglia in Coppa del Mondo dal novembre 2017 e con il terzo posto di Tblisi si è riaffacciata tra le big della disciplina. Purtroppo però Gregorio e compagne non sono riuscite ad ottenere lo stesso risultato nella prova a squadre.

Il quartetto scelto dal CT Gigi Tarantino, formato dalla sciabolatrice campana, da Sofia Ciaraglia, Chiara Mormile e Mariella Viale, si è fermato ai quarti di finale contro la Spagna che si è imposta per 45 a 37. In precedenza Gregorio e compagne avevano superato la Gran Bretagna. Le azzurre hanno terminato la gara al quinto posto battendo l’Ungheria 45-43 e la bulgaria nell'assalto decisivo per 45-23.

La prova è stata vinta dalla Corea che si è imposta in finale sulla Francia all’ultima stoccata per 45-44. Terza piazza per la Russia che ha avuto la meglio col punteggio di 45-43 sulla Spagna.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE – Tbilisi (Georgia), 17 gennaio 2022



Finale

Korea - Francia 45-44

Finale 3°/4° posto

Russia – Spagna 45-43

Semifinali

Korea b. Russia 45-39

Francia b. Spagna 45-34

Tabellone 5°/8° posto

ITALIA b. Ungheria 45-43

ITALIA - Bulgaria 45-23

Quarti di finale

Spagna b. ITALIA 45-37

Tabellone da 16

ITALIA b. Gran Bretagna 45-33

ITALIA: Rossella Gregorio, Sofia Ciaraglia, Chiara Mormile, Mariella Viale.