Paganese: altri due positivi, ma con due negativizzazioni I dettagli resi noti dal club azzurrostellati dopo l'ultimo ciclo di tamponi effettuato

Restano due positivi nel gruppo squadra della Paganese. Il club azzurrostellato ha reso noto la negativizzazione di due tesserati, ma aggiungendo due casi covid riscontrati nell'ultimo ciclo di tamponi effettuato. Sono, quindi, ancora due i positivi per la Paganese.

La nota - "La Paganese Calcio 1926 srl comunica che i Test Anti-Covid19 effettuati questa mattina dal Gruppo Squadra, mediante tampone molecolare, hanno dato esito positivo per due tesserati. I due, nel dettaglio un calciatore e un collaboratore, regolarmente vaccinati e senza sintomi, sono stati posti immediatamente in isolamento e sotto controllo dello staff medico azzurrostellato. Buone notizie invece per i due tesserati in quarantena, che sono risultati negativi al tampone molecolare effettuato questa mattina. I positivi dunque restano due, e nei prossimi giorni come da protocollo, l’intero Gruppo Squadra si sottoporrà a nuovo ciclo di Test AntiCovid19".

Elaborazione grafica: paganesecalcio.com