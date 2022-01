Salerno Basket '92, tour de force: 7 gare in un mese Coach Russo: "Sembra una terza ripartenza dopo quella di settembre"

Riparte la Todis Salerno Basket '92 con 7 gare in 30 giorni. Sarà un vero e proprio tour de force dopo la pausa determinata dalla gestione covid per la Serie B femminile e i campionati regionali organizzati dalla FIP Campania. "Era inevitabile questo accumulo di gare, noi ci stiamo preparando al meglio. - ha spiegato il coach delle granatine, Aldo Russo - Le ragazze si sono allenate bene anche a casa, al rientro hanno sostenuto brillantemente i test atletici e siamo soddisfattissimi. Sembra una terza ripartenza, dopo quella di settembre, visto che a novembre ci siamo fermati un mese per le positività al Covid. Tutto questo ha portato qualche strascico di impazienza; c’è tanta voglia di giocare, dovremo essere bravi a ripartire bene dopo più di un mese di stop. Ciò vale ovviamente per tutte le squadre e potrebbe essere un fattore determinante". Mercoledì 26 il Salerno Basket '92 affronterà Ariano Irpino al PalaSilvestri di Matierno.

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92