Paganese, ufficiali un arrivo e una rescissione consensuale Novità per quanto riguarda Paganese - Bari: a comunicarle, ufficialmente, la Lega Pro

La Paganese ha raggiunto l'accordo con il Pisa per ottenere il prestito di Christian Tommasini. L’attaccante, classe 1998, di proprietà della società toscana, nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Fiorenzuola nel girone A di Serie C totalizzando 12 presenze e realizzando una rete. Tommasini arriva, come detto, in azzurrostellato a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022 e indosserà la maglia numero 18. Si aggregherà al gruppo di mister Gianluca Grassadonia dopo aver svolto i test anti Covid-19. Un volto nuovo e una partenza. Ufficiale anche la risoluzione del legame contrattuale con il centrocampista Leandro Vitiello, che ha già salutato la squadra e lo staff tecnico concludendo così la sua esperienza a Pagani. “Il club ringrazia Leandro per l’impegno profuso in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali” si legge nella nota della Paganese. Infine, in data odierna, la Lega Pro ha comunicato che Paganese - Bari, gara valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C, inizialmente in programma domenica 30 gennaio 2022, alle 17,30 al “Marcello Torre”, è stato anticipata alle 14,30 dello stesso giorno.