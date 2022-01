Taranto - Paganese, la probabile formazione degli azzurrostellati La squadra riabbraccia Diop. Prima convocazione per 3 neo-acquisti, 5 indisponibili

A seguito della rifinitura svolta stamattina al "Superga" di Mercato San Severino, il tecnico della Paganese, Gianluca Grassadonia ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani (ore 17,30) allo "Iacovone" contro il Taranto, valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Ritorna tra i convocati Diop, prima convocazione per i neo-acquisti Brogni, Martorelli e Tommasini. Indisponibili Avogadri, Perlingieri, Schiavino, Zito e Sussi, che ha terminato la stagione per un infortunio al legamento crociato, oltre lo squalificato Tissone.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: Baiocco, Pellecchia

Difensori: Bianchi, Brogni, Konate, Manarelli, Murolo, Sbampato, Scanagatta.

Centrocampisti: Cretella, Firenze, Martorelli, Volpicelli, Zanini.

Attaccanti: Castaldo, Diop, Del Regno, Iannone, Guadagni, Piovaccari, Tommasini.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Konatè, Bianchi; Zanini, Volpicelli, Cretella, Firenze, Manarelli; Castaldo, Guadagni. A disp.: Pellecchia, Murolo, Brogni, Scanagatta, Martorelli, Del Regno, Iannone, Piovaccari, Tommasini, Diop. All.: Grassadonia.