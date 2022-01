Paganese, pari prezioso: 1-1 a Taranto in 10 uomini. Biacco para un rigore Gli ionici si mangiano le mani per l'occasione del 2-1 sciupata dagli undici metri da Giovinco

Punto prezioso per la Paganese nella ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Gli azzurrostellati fanno 1-1 a Taranto. Vantaggio ionico con Saraniti, su calcio di rigore, sul finire del primo tempo. Pari di Firenze in avvio di ripresa. Poi viene espulso Bianchi e Baiocco diventa l'eroe di giornata parando un rigore e Giovinco.

Il tabellino.

Taranto – Paganese 1-1

Marcatori: pt 43' Saraniti (rig.); st 11' Firenze.

Taranto (4-2-3-1): Chiorra; Versienti, Zullo, Benassai, Ferrara (24′ st De Maria); Marsili, Civilleri; astromonaco (24′ st Ghisleni), Giovinco (32′ st Barone), Falcone (15′ st Santarpia); Saraniti. A disp.: Antonino, Zecchino, Tomassini, Bellocq, Guastamacchia, Labriola, Cannavaro. All.: Laterza.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Konate (20′ st Murolo), Sbampato, Bianchi; Martorelli (20′ st Scanagatta), Cretella, Zanini, Firenze, Manarelli; Guadagni (39′ st Volpicelli), Castaldo (31′ st Piovaccari). A disp.: Pellecchia, Brogni, Diop, Tommasini, Iannone, Del Regno. All.: Grassadonia.

Arbitro: Galipò della sezione di Firenze. Assistenti: Dell'Orco della sezione di Policoro e Biffi della sezione di Treviglio. Quarto Ufficiale: Cavaliere della sezione di Paola.

Note: Espulso: al 16' st espulso Bianchi per fallo da ultimo uomo. Al 17′ st Baiocco (P) respinge un rigore di Giovinco. Ammoniti: Mastromonaco, Sbampato, Baiocco, Piovaccari.