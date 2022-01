Salerno Basket '92, ecco Berenyte: "Qui per grandi obiettivi" La squadra del patron Somma aggiunge un'altra pedina sotto canestro

Kamile Berenyte è una nuova giocatrice del Salerno Basket '92. L'ala/centro lituana, classe '97, attende solo il transfert internazionale per l'esordio con la canotta del club presieduto da Angela Somma: "Sono davvero grata alla società per l'opportunità che mi ha dato di arrivare in Italia. - ha spiegato Berenyte - Ringrazio il presidente e l'allenatore per aver creduto in me e avermi dato la possibilità di tornare in campo dopo l’infortunio. Sono felice di giocare in questa squadra che fin da subito mi è parsa come una grande famiglia, dove ognuno si prende cura dell’altro. Sono stata accolta benissimo, ce la metterò tutta per inserirmi presto in un gruppo affiatato e che si impegna tantissimo durante gli allenamenti. Sono certa che insieme potremo raggiungere grandi obiettivi". Berenyte è al lavoro con il Salerno Basket da alcuni giorni. Tra il 2014 e il 2017 è stata convocata dalle under della Lituania e ha conquistato la medaglia d'argento agli europei under 18 (divisione B) nel 2016.