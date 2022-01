Paganese, ufficiale un nuovo acquisto. Scatta la prevendita per la gara col Bari Definita una operazione con il Torino: arriva un classe 2002. Domenica la sfida con i pugliesi

Nuovo arrivo in casa Paganese. Il club azzurrostellato ha raggiunto l’accordo con il Torino per il prestito di Christian Celesia. Il difensore, classe 2002, cresciuto nel settore giovanile dei granata, squadra con cui nel 2020 ha esordito in Serie A, nella prima parte di stagione ha vestito la maglia dell’Alessandria nel campionato di Serie B totalizzando 3 presenze. Celesia si aggregherà al gruppo allenato da Gianluca Grassadonia dopo aver svolto i test anti Covid-19.

La Paganese ha, intanto, comunicato le modalità di vendita dei biglietti per assistere alla gara casalinga con il Bari, in programma domenica prossima, alle 14,30, al “Marcello Torre”, valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C.

I tagliandi saranno acquistabili da oggi, fino al giorno della gara, presso i punti vendita “Bar Les jeux sont Faits” e “Bar La Biga”.

L’accesso all’impianto sarà consentito solo ai possessori di Green Pass Rafforzato valido, da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura.

Obbligatorio l’uso obbligatorio della mascherina FFP2 e il rispetto distanziamento sociale.

Di seguito i prezzi Settore per Settore (esclusi i diritti di prevendita).

Tribuna: 20 euro intero, 15 euro ridotto (under 17, donne, over 65).

Distinti: 15 euro intero, 10 euro ridotto (under17, donne, over 65).

Curva Nord: 10 euro intero, 7,50 euro ridotto (under17, donne, over 65).

Settore Ospiti: in attesa di disposizioni dal CASMS.