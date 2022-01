Jomi Salerno, all'orizzonte c'è la sfida esterna contro Casalgrande Dalla Costa: “Finalmente torniamo nuovamente in campo dopo questo lungo stop”.

Ritornano in campo le Campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno. Capitan Pina Napoletano e compagne saranno di scena sabato 29 gennaio (ore 18:30) al Pala Keope, contro le padrone di casa della Casalgrande Padana nel match valevole quale terza giornata del girone di ritorno. “Finalmente sabato – afferma Ilaria Dalla Costa – torniamo nuovamente in campo dopo questo lungo periodo di stop. Siamo state, infatti, costrette a mordere il freno prima per le festività natalizie e successivamente per le positività al Covid riscontrate all'interno del nostro gruppo squadra”. In merito alla gara in programma sabato contro Casalgrande poi aggiunge: “Ci attende una gara difficile perchè siamo ferme da diverso tempo ed inoltre saremo di scena sul campo ostico come quello di Casalgrande, una formazione che nelle scorse stagione ci ha sempre messo in difficoltà, ci ha sempre dato filo da torcere”. Il terzino della Jomi Salerno poi conclude: “Sarà importante per noi riuscire a portare a casa l'intera posta in palio per riprendere gioco e sintonia di squadra. Inoltre, per partire con una mentalità vincente alla volta di Salsomaggiore Terme dove dal tre al sei febbraio si svolgeranno le Final Eight di Coppa Italia”. Intanto sono state stabilite le date dei recuperi delle gare delle prime due giornate di ritorno. Le campionesse d'Italia in carica saranno di scena in trasferta il 15 febbraio (ore 20) per il match contro Mezzocorona ed il 2 marzo (ore 18:30) tra le mura amiche della palestra Caporale Maggiore Palumbo contro Pontinia.