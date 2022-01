Basket, Salerno batte Ariano 68-61. Russo: "Non era facile dopo lo stop" Il coach delle granatine: "Alla ripresa in palestra analizzeremo meglio tutte le cose da migliorare"

Riparte la Serie B femminile e la Todis Salerno supera tra le mura amiche la Ferraro Group Ariano Irpino nel recupero della quinta giornata di campionato con il finale di 68-61. Il duo Orchi-Opacic guidano le granatine di coach Aldo Russo nella vittoria contro le ufitane. "Dopo cinque settimane non era facile, era come essere ripartiti dopo la preparazione. - ha spiegato il tecnico di Salerno - Incontrare una squadra che l’ha messa sulla bagarre, che era l’unica arma che riusciva ad avere. Anche l’arbitraggio ha concesso molto la fisicità ma ci fa bene giocare questo tipo di partite. Devo fare un plauso alle ragazze, venivamo da difficoltà con due giocatrici ancora ai box come De Mitri e Mancuso e Berenyte che deve ancora inserirsi. Ho avuto risposte importanti da tutte, anche dalla panchina ho ricevuto dimostrazione di affidabilità. Cosa migliorare? La gestione del ritmo, non potevamo sempre correre. Ad un certo punto abbiamo pensato che con l‘uscita per quattro falli di Moretti potessimo rallentare. Fa parte della crescita di un team giovane che sotto questo aspetto deve maturare. Siamo partite bene, in questo le ragazze sono sempre esemplari. Dovevamo essere più costanti, ma vincere questo tipo di gara ci fa bene. Alla ripresa in palestra analizzeremo meglio tutte le cose da migliorare".

Serie B Femminile

Quinta Giornata

Todis Salerno - Ferraro Group Ariano Irpino 68-61

Parziali progressivi: 17-10; 44-26; 55-48

Salerno: Valerio 10, Orchi 23, Ghiran, Galizia, Mancuso, Opacic 17, Globyte ne, Scolpini 2, Rizzati 4, Capriati 2, Berenyte ne, De Nicolo 10. All. Russo

Ariano: Moretti 24, Frascolla 6, Zanchiello 2, Puzio 5, Muscetta 5, Ferraretti 13, D’Ambrosio, Falcone, Pastore, Buglione 5. All: Iovini

Arbitri: La Corte, Senatore

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92