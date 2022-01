Verso Salerno-Potenza, Orchi: "Orgogliosa della nostra squadra" La cestista delle granatine: "Siamo rientrate bene dopo tanti giorni. Il campo mancava a tutte"

La Todis Salerno è nel pieno del tour de force. Le granatine di coach Aldo Russo hanno battuto la Ferraro Group Ariano Irpino e sono pronte ad affrontare la Basilia Potenza nella giornata di domani. "Siamo rientrate bene dopo tanti giorni. Il campo mancava a tutte e siamo felici. - ha spiegato la cestista del Salerno Basket, Federica Orchi - Ariano ci ha messo in difficoltà, però sono orgogliosa della nostra squadra. Abbiamo saputo reagire anche alle difficoltà dopo un lungo periodo di stop. È stata una vittoria molto importante, ma è solo una battaglia. Ce ne saranno altre, la guerra sportiva non è finita. Le partite cono concentrate in un breve lasso di tempo, ma sono sicura che diremo la nostra già dalla prossima: per fortuna lo staff ci sta vicino, ci fa mantenere una grande lucidità e ci permette di lavorare al meglio sul campo".

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92