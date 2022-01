Pallanuoto, A1: la Rari Nantes travolta dai campioni d'Europa della Pro Recco Nel recupero dell'undicesima giornata gli uomini di Citro sono stati battuti 20-6.

Finalmente, dopo i vari rinvii e la sospensione del torneo di A1, si è ripreso a giocare. Ad aprire la programmazione dei recuperi del massimo torneo maschile, sono state Pro Recco e Rari Nantes che si sono sfidate oggi a mezzogiorno nella piscina di Punta Sant’Anna. Il match, valevole per l’undicesima giornata, ha rispettato il pronostico della vigilia con la squadra campana che ha dovuto rinunciare a giocatori come gli infortunati Esposito e Tomasic, a Daniel Gallozzi influenzato e ad un altro giocatore ancora positivo.

I padroni di casa hanno vinto nettamente per 20-6 mettendo subito la sfida con un primo quarto giocato a ritmi alti e con grande concretezza. Pro Recco subito avanti con un parziale di 6-0 che ha annichilito gli uomini di Citro che sono riusciti a reagire nel secondo trovando due reti ma subendone tre. Un andamento che è stato nuovamente stravolto nei due successivi periodi dove la Pro Recco con i parziali di 7-3 e 4-1 ha definitivamente chiuso i giochi portando a casa l’intera posta in palio.

Il match ha visto il ritorno in acqua di Paglietta e dall’esordio nella massima serie di un giovane di belle speranze come Maione.

PRO RECCO - RN NUOTO SALERNO 20-6 (Parziali: 6-0, 3-2, 7-3, 4-1)

TABELLINO:

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 2, G. Zalanki 3, L. Pennafort, A. Younger 4, E. Marini 1, N. Presciutti 2, G. Echenique 3, G. Cannella 2, A. Velotto, M. Aicardi, B. Hallock 3, R. Girasole. All. Sukno

RN SALERNO: Santini, M. Luongo 1, A. Paglietta, Sanges, Gluhaic 2, S. Maione, Cuccovillo 2, Elez, Parrilli, Spatuzzo, Pica 1, Taurisano. All. Matteo Citro.

Note. RN Nuoto Salerno iscrive a referto 12 atleti.

Arbitri: COLOMBO, ROVIDA