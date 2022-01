Scherma, CDM sciabola: la Gregorio è super, va sul podio anche in Bulgaria La salernitana bissa la semifinale di Tblisi e cede solo all'azera Bashta vincitrice della prova.

Rossella Gregorio è tornata. La salernitana si è riconfermata a grandi livelli. Dopo il podio di Tblisi ecco il bis a Plovdiv in Bulgaria. La terza tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile ha sorriso ancora alla ragazza campana che ha sfiorato il bersaglio grosso.

Il suo cammino è iniziato con la vittoria contro l’ungherese Battai per 15-4. Ancora una rappresentante ungherese nel secondo turno di giornata, questa volta però l’avversaria è stata molto più incisiva. Con la Laszlo è andato in scena un assalto complicato che la Gregorio ha portato a casa con brillantezza e personalità col punteggio di 15-13.

Uno degli obiettivi alla vigilia era quello di centrare almeno un posto tra le prime otto, missione compiuta battendo la russa Podpaskova per 15-11. La sciabolatrice che difende i colori del gruppo sportivo dei Carabinieri ha trovato nei quarti di finale la terza avversaria ungherese di giornata. Nemmeno la Pusztai però è riuscita a fermarla cedendo per 15-10. L’accesso in semifinale ha riportato l’azzurra sul podio dandole la possibilità di giocarsi l’assalto con l’azera Bashta con grandi motivazioni.

La sua corsa però si è fermata a poche stoccate dalla finale perché la rappresentante dell’Azerbaigian si è imposta per 15-13 andando poi a vincere la tappa dopo aver superato per 15-10 la francese Apiuthy Brunet. Domani si torna in pedana nella prova a squadre dove la campana, insieme a Martina Criscio, Michela Battiston e Benedetta Taricco, affronterà la prova a squadre con l’obiettivo di portare a casa un’altra medaglia.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE INDIVIDUALE - Plovdiv (Bulgaria), 29 gennaio 2022



Finale

Bashta (Aze) b. Apithy-Brunet (Fra) 15-10



Semifinali

Apithy-Brunet (Fra) b. Vongsavady (Fra) 15-9

Bashta (Aze) b. Gregorio (ITA) 15-13



Quarti

Gregorio (ITA) b. Pusztai (Hun) 15-10

Apithy-Brunet (Fra) b. Sheveleva (Rus) 15-10

Vongsavady (Fra) b. Nikitina (Rus) 15-12

Bashta (Aze) b. Emura (Jpn) 15-11



Tabellone da 16

Gregorio (ITA) b. Podpaskova (Rus) 15-11

Apithy-Brunet (Fra) b. Mormile (ITA) 15-14

Nikitina (Rus) b. Criscio (ITA) 15-10



Tabellone da 32

Mormile (ITA) b. Drozd (Rus) 15-8

Gregorio (ITA) b. Laszlo (Hun) 15-13

Criscio (ITA) b. Lupu (Rou) 15-10

Pusztai (Hun) b. Passaro (ITA) 15-9



Tabellone da 64

Navarro (Esp) b. Battiston (ITA) 15-13

Mormile (ITA) b. Keszei (Hun) 15-10

Criscio (ITA) b. Gimalac (Fra) 15-13

Kliuchnikova (Rus) b. Rotili (ITA) 15-9

Gregorio (ITA) b. Battai (Hun) 15-4

Passaro (ITA) b. Ilieva (Bul) 15-12



Tabellone preliminare dei 64

Battiston (ITA) b. Melnychuk (Ukr) 15-9

Wator (Pol) b. Arpino (ITA) 15-6

Passaro (ITA) b. Matei (Rou) 15-13



Tabellone dei 128

Huseynova (Aze) b. Stefanello (ITA) 15-12

Bakastova (Ukr) b. Taricco (ITA) 15-9



Fase a gironi

Giulia Arpino: 4 vittorie, 1 sconfitta

Michela Battiston: 4 vittorie, 1 sconfitta

Chiara Mormile: 6 vittorie, 0 sconfitte - qualificata dopo la fase a gironi

Eloisa Passaro: 4 vittorie, 1 sconfitta

Claudia Rotili: 5 vittorie, 1 sconfitta - qualificata dopo la fase a gironi

Lucia Stefanello: 2 vittorie, 3 sconfitte

Benedetta Taricco: 2 vittorie, 4 sconfitte



Classifica (137): 1. Anna Bashta (Aze), 2. Manon Apithy-Brunet (Fra), 3. Rossella Gregorio (ITA), 3. Malina Vongsavady (Fra), 5. Liza Pusztai (Hun), 6. Misaki Emura (Jpn), 7. Olga Nikitina (Rus), 8. Svetlana Sheveleva (Rus), 10. Martina Criscio (ITA), 13. Chiara Mormile (ITA), 25. Eloisa Passaro (ITA), 38. Claudia Rotili (ITA), 42. Michela Battiston (ITA), 65. Giulia Arpino (ITA), 102. Lucia Stefanello (ITA), 114. Benedetta Taricco (ITA).