Pallamano, A2: la Genea Lanzara espugna Palermo Vittoria esterna per i salernitani che guidati da Florio, 8 reti per lui, fanno bottino pieno.

Con tanti e continui apprezzamenti e consensi dagli addetti ai lavori, il manipolo di giovani della Genea Lanzara continua a ben figurare anche nella stagione sportiva in corso, centrando un risultato importante sull’ostico campo del Palermo.

I ragazzi di coach Manojlovic hanno offerto una prestazione davvero ottima, conducendo la gara dal 15’ in poi e portando a casa due punti pesanti, coi quali i rossoblu si mantengono saldi al secondo posto nel campionato Nazionale di Serie A2 alle spalle della capolista Fondi.

Un risultato che acquisisce ancor più valore considerando che i siculi sono attualmente terzi in classifica, storicamente difficili da battere tra le mura amiche, nonché al completo per l’occasione col rientrante Pola.

L’incontro si sblocca con le segnature di Vulic da un lato e di Artale dall’altro, procedendo sul punto a punto sino al 13’ quando, sull’ 8-7 per i palermitani, la Genea piazza un mini break di tre reti con Bellini e Navarro portandosi sull’ 8-10 e conducendo da quel momento la gara sino alla fine. I salernitani trovano anche il +4 (12-16), per poi portarsi negli spogliatoi con un vantaggio di tre reti.

La ripresa si apre con un gol di Alieri per il Palermo, la Genea risponde con una doppietta di Florio (miglior marcatore nelle fila dei salernitani con 8 realizzazioni) e da lì in poi i rossoblu premono ulteriormente il piede sull’acceleratore, trovando addirittura il +8 al 55’ (26-34) complici anche le segnature di Munda, Avallone e Subarroca. La contesa si chiuderà sul 30-36 finale. Da segnalare la prova superlativa del portiere Enric Gonzalez, capace in più occasioni di chiudere letteralmente la porta ai padroni di casa.

CUS PALERMO – GENEA LANZARA 30 : 36 (p.t. 16 : 19)

CUS PALERMO: D’ Arpa, Aragona 7, La Mantia, Spoto 3, Alieri 2, Gottuso, Vitale, Piscopo 2, Testa, Pola 6, Mattaliano, Manno 1, Lopes, Guardì, Artale 9. All: Aragona

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore, Fiorillo 1, Milano C., Gonzalez, Florio 8, Petito, Navarro 7, Avallone 4, Vulic 6, Gomez Subarroca 2, Munda 5, Bellini 3, Vastano. All: Manojlovic