Scherma, CDM sciabola: Gregorio sul podio anche nella prova a squadre La campana ha guidato il quartetto azzurro fino al terzo posto conquistato contro la Bulgaria.

E' stato un week end indimenticabile per Rossella Gregorio nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Plovdiv in Bulgaria. Prima il podio nell’individuale nella giornata di sabato, oggi la consacrazione col terzo posto nella prova a squadre. Il quartetto azzurro, composto dalla campana, da Michela Battiston, Martina Criscio e da Benedetta Taricco, ha iniziato la sua giornata di gara contro il Canada battuto per 45-35. Nei quarti di finale assalto durissimo con la Turchia dove Gregorio e compagne l’hanno spuntata 45-44 guadagnandosi la possibilità di sfidare in semifinale la Francia.

Le transalpine però hanno dimostrato di averne di più vincendo nettamente la sfida per 45-23. Le azzurre di Chiadò a quel punto si sono ritrovate a giocarsi la terza piazza nella sfida contro la Bulgaria padrona di casa reduce dal ko per 45-32 contro l’Azerbaijan in semifinale. La sfida tra bulgare e italiane ha premiato Gregorio e compagne che si sono imposte per 45-29 chiudendo alle spalle della Francia e dell’Azerbaijan con le transalpine che si sono aggiudicate la finale col punteggio di 45-39. Per la Gregorio è il diciassettesimo podio nella prova a squadre in Coppa del Mondo, numero importante che conferma la competitività della campana che da ormai nove anni fa parte in pianta stabile di un quartetto a cui manca solo l’acuto Olimpico.