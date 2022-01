Salerno Basket, vittoria anche contro Potenza (67-35) Kamile Berenyte è stata la miglior realizzatrice del match con 17 punti

La Todis Salerno non sbaglia e domina anche contro la Basilia Potenza: punteggio di 67-35 con Kamile Berenyte top-scorer del match con 17 punti. “Va fatto un complimento alla squadra che dopo la partita un po’ nervosa contro Ariano avevo alzato un po’ la richiesta tattica e di controllo e comprensione del gioco. - ha spiegato il coach delle granatine, Aldo Russo, nel post-gara - Le ragazze sono state brave, dobbiamo giocare le partite senza andare dietro all’emotività, ma consci di quello che vogliamo. Ci fa piacere il positivo ingresso di Berenyte che ci può dare anche quella dimensione di esperienza che serve alla squadra, oltre alle doti tecniche ben visibili a tutti. Mi aspettavo che non partissimo in maniera brillante, mentalmente avevo toccato qualche corda che spronasse le ragazze ad essere più attente. Siamo comunque riusciti a mettere dentro le nostre caratteristiche, subendo solo 35 punti. Siamo contenti e proviamo a migliorare soprattutto le gestioni offensive”.

Serie A2 Femminile

Todis Salerno - Basila Potenza 67-35

Parziali progressivi: 12-13, 34-17, 50-29

Salerno: Valerio 11, Orchi 8, Berenyte 17, Galizia, Mancuso 7, Opacic 9, Globyte, Coppola, Scolpini 2, Rizzati 6, Capriati, De Nicolo 7. All. Russo

Potenza: Molinari, A. Marino, F. Marino, Gioia, Hatch 23, R. Marino 4, Summa, Venerito 2, Gomez 6, Contreras. All. Luongo.

Arbitri: Meo, Pezzella

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92