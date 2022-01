Basket, Salerno ko a Monopoli: paga gli infortuni di Valentini e Bonaccorso Ora la Virtus Arechi è quarta in classifica, a -8 dalla Moncada Energy Agrigento

La Virtus Arechi Salerno non trova il riscatto a Monopoli, paga le uscite anzitempo di Valentini e Bonaccorso e perde contro la Action Now con il punteggio di 72-62 nella diciassettesima giornata del girone D di Serie B. Limiti offensivi per la squadra blaugrana, che va ko contro la squadra pugliese di coach Carolillo. Salerno è quarta in classifica, a -8 dalla Moncada Energy Agrigento, prima della classe nel raggruppamento.

Serie B - Girone D

Diciassettesima Giornata

Action Now Monopoli - Virtus Arechi Salerno 72-62

Parziali progressivi: 17-14, 31-38, 56-46

Monopoli: Albertini 4, Torresi 5, Laquintana G. 22, Lombardo 9, Visentin 4, Annese ne, Sabbatino 9, Ragusa 19, Laquintana M., Muolo ne, Notarangelo ne. All. Carolillo.

Salerno: Rinaldi 14, Marini 7, Coltro 15, Bonaccorso 4, Mennella 10, Valentini, Romano 8, Cimminella 4, Caiazza, Capocotta, Loiq ne. All. Di Lorenzo.