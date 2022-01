Gena Lanzara, Manojlovic si gode la vittoria su un campo ostico come Palermo “La mia squadra ha fornito una grande prestazione dal primo all’ultimo minuto".

E’ una Genea Lanzara subito pronta quella che si è presentata in campo alla ripresa nel 2022. Gli uomini di coach Monojlovic continuano a fare un campionato all’altezza delle zone altissime della classifica che vede i salernitani attualmente al secondo posto. Le due vittorie del nuovo anno, prima quella casalinga contro il Girgenti, poi quella esterna di Palermo, hanno portato la squadra quota 16 diventando una delle grandi favorite per il secondo posto finale alle spalle del Fondi che fino ad ora ha fatto un campionato perfetto.

Dell’ultima vittoria in terra sicula ha parlato anche coach Manojlovic, soddisfatto per il tragitto fatto dai suoi. “La mia squadra ha fornito una grande prestazione dal primo all’ultimo minuto anche quando la gara, soprattutto all’inizio, è risultata molto combattuta i ragazzi sono stati bravi a mettere in pratica quanto provato in allenamento, sapendo bene cosa fare perché ritengo che abbiamo preparato questo match ottimamente. Il Palermo, come sapevamo, si è dimostrato molto ostico, è davvero difficile vincere sul loro campo, avevamo bisogno di grande concentrazione e compattezza e posso dire che ognuno dei ragazzi si è comportato in maniera egregia, senza mai mollare”.

Palermo è un campo difficile e la vittoria dei salernitani non era per nulla scontata. “Ritengo che questa sia, in generale, una delle trasferte più difficili della stagione – prosegue – siamo particolarmente felici ma ora dobbiamo già archiviare questa sfida, rimboccarci le maniche e lavorare da lunedì all’ ennesimo appuntamento probante, sempre esterno e sempre in Sicilia, stavolta contro il Ragusa, distante quattro punti ma con due match da recuperare. Andremo a giocarcela, anche con un pizzico di voglia di rivalsa vista la cocente sconfitta di misura all’esordio stagionale a Salerno”.

All’andata però coach Manojlovic aveva diverse assenze, adesso il roster è al completo e il morale è altissimo. Poi c’è il secondo posto da difendere, per questo sarà una partita da vivere come un big match.