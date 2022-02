Boxe: Mouhiidine ad Assisi dal 4 al 12 febbraio Il vice campione del mondo è pronto per allenarsi al Centro Nazionale di Pugilato.

La lunga e intensa preparazione di Aziz Abbes Mouhiidine alla stagione 2022 entra nel vivo. Il vice campione del mondo è pronto per il raduno al Centro Nazionale di Pugilato di Assisi. Dal 4 al 12 febbraio il salernitano lavorerà con gli altri compagni di Nazionale. Sono dodici i convocati per allenarsi agli ordini dei tecnici Gennaro Moffa e Fabrizio Cappai. Oltre a Mouhiidine ci saranno Leonardo Esposito, Federico Emilio Serra, Manuel Cappai, Francesco Iozia, Gianluca Russo, Gianluigi Malanga, Francesco Faraoni, Remo Salvati, Mario Manfredi Frattarelli, Salvatore Cavallaro e Davide Brito.

Mouhiidine è reduce da un finale di 2021 da sogno. L’argento dei Mondiali in Serbia l’ha portato alla ribalta globale e ha dato al pugilato maschile italiano –reduce dalla delusione della mancata presenza Olimpica- una grande scarica di adrenalina. Il 2022 sarà il primo anno verso i Giochi di Parigi 2024, il vero obiettivo di Aziz Abbess Mouhiidine, che in Francia vuole esserci e soprattutto sogna il podio, perché uno con quelle qualità non può mai accontentarsi, deve sempre puntare ai massimi risultati. E l’impressione è quella che lui non si accontenterà.